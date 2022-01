Panetti di hashish ‘piantati’ in un vaso in giardino: arrestato 57enne (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – I carabinieri della stazione di Varcaturo hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 57enne di Qualiano con precedenti di polizia. Durante una perquisizione domiciliare è stato trovato in possesso di 2 Panetti di hashish da 100 grammi ognuno e materiale per il confezionamento delle dosi. In casa anche un coltello ancora intriso di sostanza stupefacente. I Panetti erano interrati in un vaso, nel giardino della sua abitazione. L’uomo è ora ai domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – I carabinieri della stazione di Varcaturo hannoper detenzione di droga a fini di spaccio undi Qualiano con precedenti di polizia. Durante una perquisizione domiciliare è stato trovato in possesso di 2dida 100 grammi ognuno e materiale per il confezionamento delle dosi. In casa anche un coltello ancora intriso di sostanza stupefacente. Ierano interrati in un, neldella sua abitazione. L’uomo è ora ai domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

ilducadi : RT @SkyTG24: Qualiano, panetti di hashish interrati in un vaso in giardino - SkyTG24 : Qualiano, panetti di hashish interrati in un vaso in giardino - PrimaCommunica2 : RT @paolopicone70: #Cronaca Varcaturo: panetti di hashish “piantati” in un vaso in giardino. 57enne arrestato - paolopicone70 : #Cronaca Varcaturo: panetti di hashish “piantati” in un vaso in giardino. 57enne arrestato - anteprima24 : ** Panetti di #Hashish 'piantati' in un vaso in #Giardino: arrestato 57enne ** -

Ultime Notizie dalla rete : Panetti hashish HASHISH NEL GIUBOTTO ARRESTATO 42ENNE PER SPACCIO Durante un controllo, visto il particolare stato di nervosismo cui versava il soggetto, i militari lo hanno sottoposto a perquisizione rinvenendo due panetti di hashish del peso complessivo di 115 ...

Due panetti di hashish nel giubotto. Arrestato un uomo a Pantelleria Durante un controllo, visto il particolare stato di nervosismo cui versava il soggetto, i militari lo hanno sottoposto a perquisizione rinvenendo due panetti di hashish del peso complessivo di 115 ...

Qualiano, panetti di hashish interrati in un vaso in giardino Sky Tg24 Panetti di hashish ‘piantati’ in un vaso in giardino: arrestato 57enne Qualiano, un arresto per droga: trovati 2 panetti di hashish da 100 grammi. In casa anche un coltello ancora intriso di sostanza stupefacente ...

Giugliano, panetti di hashish “piantati” in un vaso da giardino: arrestato 57enne di Qualiano Durante una perquisizione domiciliare è stato trovato in possesso di 2 panetti di hashish da 100 grammi cadauno e materiale per il confezionamento delle dosi. In casa anche un coltello ancora intriso ...

Durante un controllo, visto il particolare stato di nervosismo cui versava il soggetto, i militari lo hanno sottoposto a perquisizione rinvenendo duedidel peso complessivo di 115 ...Durante un controllo, visto il particolare stato di nervosismo cui versava il soggetto, i militari lo hanno sottoposto a perquisizione rinvenendo duedidel peso complessivo di 115 ...Qualiano, un arresto per droga: trovati 2 panetti di hashish da 100 grammi. In casa anche un coltello ancora intriso di sostanza stupefacente ...Durante una perquisizione domiciliare è stato trovato in possesso di 2 panetti di hashish da 100 grammi cadauno e materiale per il confezionamento delle dosi. In casa anche un coltello ancora intriso ...