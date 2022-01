Morto Michelangelo La Neve | fumettista e sceneggiatore | firmò per Manetti Bros | Dylan Dog e Diabolik

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Morto Michelangelo

Il fumettista e sceneggiatore , originario di Cosenza, aveva 62 anni ed èa Roma . Leggi anche >La Neve aveva firmato con i Manetti Bros successi come Song'e Napule, Ammore e ...E'a Roma a 62 anni lo sceneggiatoreLa Neve , autore di fumetti e di script per il cinema, in particolare per i Manetti Bros . Sua, per esempio, la sceneggiatura del film di Diabolik .Il mondo del fumetto e del cinema sono in lutto per la scomparsa di Michelangelo La Neve. Il fumettista e sceneggiatore, originario di Cosenza, aveva 62 anni ed è morto ...E’ morto a Roma a 62 anni lo sceneggiatore Michelangelo La Neve, autore di fumetti e di script per il cinema, in particolare per i Manetti Bros. Sua, per esempio, la sceneggiatura del film di Diabolik ...