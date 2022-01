Milan-Spezia, la precisazione dell’Aia: nessuna scusa ufficiale ai rossoneri (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Come spiegato da Tuttosport oggi in edicola, l’Aia ha voluto smentire una voce che si è diffusa nel post partita di Milan-Spezia circa le presunte scuse ufficiali da parte dell’associazione italiana arbitri nei confronti dei rossoneri per l’errore di Marco Serra nel non concedere il vantaggio, fatto che ha provocato poi la sconfitta del Diavolo. In campo l’arbitro di Torino si è subito scusato, così come quarto uomo e assistente, e anche il vice designatore della CAN A-B Andrea Gervasoni aveva portato le proprie scuse al club rossonero. L’Aia, però, sottolinea come siano scuse a titolo strettamente personale e non istituzionale da parte dell’associazione. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Come spiegato da Tuttosport oggi in edicola, l’Aia ha voluto smentire una voce che si è diffusa nel post partita dicirca le presunte scuse ufficiali da parte dell’associazione italiana arbitri nei confronti deiper l’errore di Marco Serra nel non concedere il vantaggio, fatto che ha provocato poi la sconfitta del Diavolo. In campo l’arbitro di Torino si è subitoto, così come quarto uomo e assistente, e anche il vice designatore della CAN A-B Andrea Gervasoni aveva portato le proprie scuse al club rossonero. L’Aia, però, sottolinea come siano scuse a titolo strettamente personale e non istituzionale da parte dell’associazione. SportFace.

