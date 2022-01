Milan | ai tifosi la possibilità di guadagnare e vincere premi VIDEO

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Come sempreattento ai propri, come dimostra nella promozione pubblicata su Twitter insieme a uno sponsor con protagonista il capitano Alessio Romagnoli in questanews.

Advertising

Gazzetta_it : Messias, Kalulu, Kessie e... Il Milan e quei finali di gara macchiati da torti arbitrali - Gazzetta_it : 'Vergogna, da terza categoria'. Tifosi furiosi con #Serra. E c'è chi ricorda il caso-Muntari... - AntoVitiello : La #CurvaSud del #Milan e Aimc comunicano che non entreranno allo stadio in occasione delle due partite a #SanSiro… - elyste : @EvaAProvenzano Nè il Milan, nè la stragrande maggioranza dei suoi tifosi vogliono rigiocare la partita. Le vittori… - nannirossibg : Troppe chiacchiere quasi mistiche/mitiche su Ibra ed il Milan, che palle!Però ho apprezzato molto il comportamento… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan tifosi

Ora i Capitolini ai quarti affrontano ilin gara secca a San Siro, il 9 febbraio 2022. Le ... Zaccagni 6 " Il suo infortunio alla caviglia tiene in apprensione il mister ed idella Lazio, ...Aria di derby per il direttore artistico, con ben quattro concorrentio simpatizzanti del: Le Vibrazioni , che sostengono apertamente i colori rossoneri ormai da anni; Sangiovanni , che ...Ecco il comunicato del club di via Aldo Rossi in merito alle modalità per l'acquisto dei tagliandi per il match di domenica sera contro la Juve ...Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha rilasciato un'intervista a MilanTV alla vigilia della sfida contro il Genoa in Coppa Italia su San Siro che accoglierà da avversari Shevchenko ...