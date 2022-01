LIVE Berrettini-Kozlov 6-1, Australian Open 2022 in DIRETTA: tre break e primo set conquistato per l’azzurro! (Di mercoledì 19 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Prima centrale del #7 al mondo. 15-30 Spinge l’azzurro in uscita dal servizio: diritto largo in recupero dell’americano. 0-30 Aggressivo con il diritto l’americano in risposta. 0-15 Seconda di servizio e diritto diagonale in rete dell’azzurro. INIZIO SECONDO SET 05.32 Dominio assoluto in meno di mezz’ora per Matteo Berrettini che conquista il primo parziale per 6 giochi a 1 forte di ben tre break ai danni di un sin qui impresentabile Stefan Kozlov. FINE primo SET 6-1 DOPPIO FALLO E primo SET Berrettini! Terzo break per l’italiano in 27 minuti. 30-40 Servizio e rovescio diagonale del #169 al mondo. 15-40 DUE SET POINT Berrettini! Rovescio lungo di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 19 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-30 Prima centrale del #7 al mondo. 15-30 Spinge l’azzurro in uscita dal servizio: diritto largo in recupero dell’americano. 0-30 Aggressivo con il diritto l’americano in risposta. 0-15 Seconda di servizio e diritto diagonale in rete dell’azzurro. INIZIO SECONDO SET 05.32 Dominio assoluto in meno di mezz’ora per Matteoche conquista ilparziale per 6 giochi a 1 forte di ben treai danni di un sin qui impresentabile Stefan. FINESET 6-1 DOPPIO FALLO ESET! Terzoper l’italiano in 27 minuti. 30-40 Servizio e rovescio diagonale del #169 al mondo. 15-40 DUE SET POINT! Rovescio lungo di ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Berrettini-Kozlov Australian Open 2022 in DIRETTA: vittoria di Camila Giorgi nel 1° match inizio non prima del… - Eurosport_IT : É il turno di Berrettini: ci siete? ?? Segui il match contro Kozlov LIVE su @discoveryplusIT ed… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Australian Open 2022 - Matteo Berrettini torna in campo dopo la vittoria all’esordio contro Brandon… - zazoomblog : LIVE Berrettini-Kozlov Australian Open 2022 in DIRETTA: vittoria di Camila Giorgi nel 1° match inizio non prima del… - zazoomblog : LIVE Berrettini-Kozlov Australian Open 2022 in DIRETTA: Keys vince il primo set contro Cristian! A seguire l’azzurr… -