L'attore francese Gaspard Ulliel è morto a soli 37 anni (Di mercoledì 19 gennaio 2022) L'attore Gaspard Ulliel , uno dei volti più noti del cinema francese contemporaneo, è morto in seguito a un brutto incidente sugli sci. Aveva 37 anni ed era diventato famoso grazie a film come 'Una ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 19 gennaio 2022) L', uno dei volti più noti del cinemacontemporaneo, èin seguito a un brutto incidente sugli sci. Aveva 37ed era diventato famoso grazie a film come 'Una ...

Advertising

rtl1025 : ?? L'attore francese #GaspardUlliel, noto per la sua interpretazione di Yves Saint Laurent nonché premio Ce'sar per… - FranceenItalie : ''Gaspard Ulliel è cresciuto con il cinema e il cinema è cresciuto con lui. Si amavano perdutamente. Da oggi in poi… - RollingStoneita : È morto a 37 anni l’attore francese Gaspard Ulliel, rimasto vittima di un incidente sugli sci. - La7tv : #la7retweet Il mondo del cinema piange Gaspard Ulliel. L’attore francese è morto a 37 anni in seguito a un incident… - UgoBaroni : RT @CinemApp_Cinema: L'attore francese #GaspardUlliel vittima di un incidente sugli sci. Protagonista di Saint Laurent e È solo la fine del… -