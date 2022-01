La star è Ilenia Pastorelli | indimenticabile Alessia di Lo chiamavano Jeeg Robot

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Dopo dieci anni lontano dal set – l’ultimo film è stato l’incompreso Dracula del 2012 – Dario Argento è tornato dietro alla macchina da presa con Occhiali neri, nuovo thriller che verrà proiettato in anteprima mondiale alla prossima Berlinale 2022, sezione Special Gala.: dal Grande Fratello al David di Donatello guarda le foto Inizialmente pensato per la figlia Asia, il film ha invece per protagonista, ex Grande Fratello ora diventata attrice affermata. Specialmente dopo la presenza in Benedetta ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : star Ilenia

Io Donna

... Insomma il 2022 potrebbe portare una novità importante nella vita di Matilde Gioli, in questo periodosu Netflix col film 4 metà dove recita accanto a Matteo Martari,Pastorelli e ...... dietro nell'orine Elisa Broccard ,Defrancesco (tutte e due del Cs Esercito) a completare ... la prossima settimana ho una gara in linea, con partenza in mass start, so dibene, sto curando ...Il 53enne sicario reo confesso ha in aula per due ore e mezza: "Voleva che la uccidessi con una barra di metallo in officina" ...Il 53enne sicario reo confesso ha parlato per primo, per due ore e mezza. Poi è toccato all'ex marito, il meccanico 55enne ...