Kofi Kingston: “Elite vs New Day? Sarebbe grandioso e vorremmo farlo” (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Anche la Forbidden Door della WWE si è aperta e, dopo l’annuncio della partecipazione di Mickie James alla Royal Rumble, i fan si sono sbizzarriti sui possibili approdi alla corte di Vince McMahon di wrestler di altre federazioni. Kofi Kingston, ai microfoni del Battleground Podcast, si è espresso in merito al suo eventuale dream match contro wrestler non sotto contratto con la WWE. Le parole di Kofi Kingston Il dream match per eccellenza con wrestler di altre federazioni secondo Kofi Kingston Sarebbe quello tra Elite e New Day. L’ex WWE Champion ha svelato che lui, Xavier Woods e Big E vogliono affrontare gli Young Bucks e Kenny Omega sin dal 2018 cioè ancor prima della fondazione della AEW. L’idea di un 6-men tag team ... Leggi su zonawrestling (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Anche la Forbidden Door della WWE si è aperta e, dopo l’annuncio della partecipazione di Mickie James alla Royal Rumble, i fan si sono sbizzarriti sui possibili approdi alla corte di Vince McMahon di wrestler di altre federazioni., ai microfoni del Battleground Podcast, si è espresso in merito al suo eventuale dream match contro wrestler non sotto contratto con la WWE. Le parole diIl dream match per eccellenza con wrestler di altre federazioni secondoquello trae New. L’ex WWE Champion ha svelato che lui, Xavier Woods e Big E vogliono affrontare gli Young Bucks e Kenny Omega sin dal 2018 cioè ancor prima della fondazione della AEW. L’idea di un 6-men tag team ...

