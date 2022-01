Irama: a Sanremo con “Ovunque sarai” (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Quarta partecipazione al Festival di Sanremo e un nuovo album in arrivo per Irama. Quando esce il nuovo album di Irama? Il nuovo album uscirà il 25 febbraio, qualche settimana dopo la partecipazione al Festival di Sanremo. Per festeggiare questo inizio d’anno, Irama ci regala e si regala “Il giorno in cui ho smesso di pensare”. Dal debutto tra i giovani nel 2016 e la vittoria ad Amici di Maria De Filippi, ad oggi sono quattro i dischi che il cantautore ha pubblicato. Questo di prossima uscita è il quinto in sette anni di carriera, che arriva dopo “Cosa resterà” uscito nel 2016, “Plume” del 2018, “Giovani” del 2018 e l’EP Crepe del 2020. “Il giorno in cui ho smesso di pensare” conterrà anche il brano di Sanremo 2022, Ovunque ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Quarta partecipazione al Festival die un nuovo album in arrivo per. Quando esce il nuovo album di? Il nuovo album uscirà il 25 febbraio, qualche settimana dopo la partecipazione al Festival di. Per festeggiare questo inizio d’anno,ci regala e si regala “Il giorno in cui ho smesso di pensare”. Dal debutto tra i giovani nel 2016 e la vittoria ad Amici di Maria De Filippi, ad oggi sono quattro i dischi che il cantautore ha pubblicato. Questo di prossima uscita è il quinto in sette anni di carriera, che arriva dopo “Cosa resterà” uscito nel 2016, “Plume” del 2018, “Giovani” del 2018 e l’EP Crepe del 2020. “Il giorno in cui ho smesso di pensare” conterrà anche il brano di2022,...

