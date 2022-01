In arrivo un nuovo programma di Maria De Filippi: ecco tutti i dettagli (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Maria De Filippi è nota per le sue capacità innovatrici e per saper dare, ogni anno, nuova linfa ai programmi che conduce, tenendosi sempre aggiornata sulle tendenze che via via si impongono fra i giovani e non solo. Dopo la sua partnership con Silvia Toffanin che dedicherà una parte di Verissimo al prosieguo delle storie nate a C’è Posta Per te, Maria De Filippi ha ora in mente un nuovo programma, inizialmente pensato per Italia 1, ma poi dirottato sulla rete ammiraglia. Come si legge su davidemaggio.it, non prima di marzo, su Canale 5 debutterà Ultima Fermata, un format ideato e prodotto da Fascino: tematica centrale del format saranno i sentimenti, in particolare quelli delle coppie in crisi che cercheranno di giungere a una risoluzione del conflitto. La novità, però, è che ... Leggi su trashblog (Di mercoledì 19 gennaio 2022)Deè nota per le sue capacità innovatrici e per saper dare, ogni anno, nuova linfa ai programmi che conduce, tenendosi sempre aggiornata sulle tendenze che via via si impongono fra i giovani e non solo. Dopo la sua partnership con Silvia Toffanin che dedicherà una parte di Verissimo al prosieguo delle storie nate a C’è Posta Per te,Deha ora in mente un, inizialmente pensato per Italia 1, ma poi dirottato sulla rete ammiraglia. Come si legge su davidemaggio.it, non prima di marzo, su Canale 5 debutterà Ultima Fermata, un format ideato e prodotto da Fascino: tematica centrale del format saranno i sentimenti, in particolare quelli delle coppie in crisi che cercheranno di giungere a una risoluzione del conflitto. La novità, però, è che ...

Advertising

AurelianoStingi : In arrivo un nuovo farmaco contro la Covid19? Scopriamo assieme l'Ensvibep. Video: - Glongari : #Roma in conclusione la trattativa con il #Porto per Sergio Oliveira. Il centrocampista domani dovrebbe svolgere le… - RadioR101 : #R101News: in arrivo la nuova canzone di #LauraPausini #Scatola???? - vale7inter : Tutto fatto per il rinnovo di #Brozovic: per l’annuncio si attende l’arrivo a Milano dell’agente e del legale del c… - Mondo3 : RT @An_Bion: Sulle rete di #OpenFiber nelle aree svantaggiate sono state attivate finora poco più di 51mila linee in #fibra. In tutta Itali… -