Davvero prenderemo tutti la variante Covid Omicron?

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Laè quella che al momento preoccupa di più gli esperti; per quanto meno grave, in termini di conseguenze, è considerata la più contagiosa, tanto che diversi medici, virologi e professionisti del settore scientifico hanno assicurato che, nei prossimi mesi, nessuno di noi ne sarà immune. A ritenere chela, ad esempio, l’infettivologo e Direttore Clinica Malattie Infettive Policlinico San Martino di Genova Matteo Bassetti: ” Se avremo un vaccino evoluto, che copra, ci dovremo vaccinare una volta all’anno – le sue parole nel corso della trasmissione Non Stop News, su Rtl 102.5 – Se ci diranno che per i primi due dovremo vaccinarci due volte all’anno, non ci vedo nulla di male.è più ...

Advertising

IramaRockstar : RT @ungiornoinpiu__: l'ho sempre detto, aspettare ne vale la pena, e lo farei altre mille volte ancora. nonostante tutto, chi ci teneva dav… - ungiornoinpiu__ : l'ho sempre detto, aspettare ne vale la pena, e lo farei altre mille volte ancora. nonostante tutto, chi ci teneva… - IzzoEdo : @ferrix88 @alexfuse @MicK_ele @ElianoReale @dianacalibana @SignorErnesto Io credo che lo prenderemo tutti diverse v… - Pammy67813 : RT @Ailuottox: Ragazzi basta davvero con le teorie e l’analisi del complotto. Se son rose fioriranno, se è un palo lo prenderemo. #jerù h… - xparoledicarta : RT @Ailuottox: Ragazzi basta davvero con le teorie e l’analisi del complotto. Se son rose fioriranno, se è un palo lo prenderemo. #jerù h… -

Ultime Notizie dalla rete : Davvero prenderemo

News – Roba da Donne

Ma "anche se queste persone fosserogli assassini, questo non basta per fare chiarezza: bisogna chiarire le responsabilità del Pam che a nostro avviso sono molto gravi", ha aggiunto, ...Due di essi sonoimperdibili. Uno ci porterà a Cola e ci permetterà di ammirare dall'alto ... Da quila coincidenza per Novate. A Novate parte il sentiero che conduce in Val Codera. ...Il fuoriclasse serbo pizzicato da una foto riportata da 'As' sull'aereo di ritorno in patria dopo l'espulsione dall'Australia: si riaccendono le polemiche attorno al numero 1 del tennis mondiale."Di lui possiamo davvero dire che ha cambiato la storia dell’Unione europea durante la pandemia, tenendo il Parlamento aperto e stando sempre vicino ai più deboli. Anche con iniziative del tutto inusu ...