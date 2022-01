Covid: Iv, 'rivedere norme su quarantene scuola primaria' (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Roma, 19 gen. (Adnkronos) - "rivedere le regole sulla gestione dei casi di positività da Covid nella scuola primaria, eliminando le contraddizioni rispetto alla norma generale secondo chi ha ricevuto il booster o due dosi da non più di 120 giorni è esentato dalla quarantena". Lo prevede un ordine del giorno al Dl Green pass, a firma di Gabriele Toccafondi, capogruppo di Italia Viva in Commissione Cultura della Camera, che è stato approvato. "Secondo le regole attuali, le persone asintomatiche che hanno ricevuto la dose booster o hanno completato il ciclo vaccinale da non più di 120 giorni, sono esentati dalla quarantena. La circolare emanata dal ministero della Salute e dell'Istruzione prevede, invece, che due casi di positività in una classe della scuola primaria determinino ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Roma, 19 gen. (Adnkronos) - "le regole sulla gestione dei casi di positività danella, eliminando le contraddizioni rispetto alla norma generale secondo chi ha ricevuto il booster o due dosi da non più di 120 giorni è esentato dalla quarantena". Lo prevede un ordine del giorno al Dl Green pass, a firma di Gabriele Toccafondi, capogruppo di Italia Viva in Commissione Cultura della Camera, che è stato approvato. "Secondo le regole attuali, le persone asintomatiche che hanno ricevuto la dose booster o hanno completato il ciclo vaccinale da non più di 120 giorni, sono esentati dalla quarantena. La circolare emanata dal ministero della Salute e dell'Istruzione prevede, invece, che due casi di positività in una classe delladeterminino ...

