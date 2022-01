Covid in Serie A | il match è a rischio | con un altro positivo non si gioca

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Il nuovo protocollo prevede che con il 35% di positivi alin rosa non si giochi. E c’è già il primo. Il nuovo protocollo, nato per evitare la troppa discrezionalità delle ASL, prevede che le partite vengano sospese solo con un tasso di positività della rosa maggiore del 35%. Il che, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.

La situazione in Serie A al momento è in continuo divenire con una leggera tendenza al miglioramento: tra le varie squadre le più a rischio stop sono l'Udinese con nove positivi (ma va chiarita ... Niente Messi per la Nazionale argentina. Leo salterà le prossime sfide di qualificazione ai Mondiali contro Cile e Colombia, per i postumi del Covid e perché quindi non ... La commissione tecnica del ministero della Salute ha approvato all'unanimità il nuovo protocollo per la ripresa dell'attività sportiva degli atleti agonisti guariti dal Covid.