Covid Germania oggi, superati i 110mila contagi in 24 ore (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Sono più di 100mila i contagi Covid diagnosticati in Germania nelle ultime 24 ore. Questo nuovo record arriva con la variante Omicron che rappresenta il 70% dei nuovi casi. Come si legge dagli ultimi dati diffusi dal Robert Koch Institute, nell’ultima giornata la Germania ha riportato 112.323 nuovi contagi di coronavirus e 239 morti. L’incidenza settimanale ha raggiunto le 584,4 nuove infezioni ogni 100mila persone sui sette giorni, ha aggiunto l’Rki. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Sono più di 100mila idiagnosticati innelle ultime 24 ore. Questo nuovo record arriva con la variante Omicron che rappresenta il 70% dei nuovi casi. Come si legge dagli ultimi dati diffusi dal Robert Koch Institute, nell’ultima giornata laha riportato 112.323 nuovidi coronavirus e 239 morti. L’incidenza settimanale ha raggiunto le 584,4 nuove infezioni ogni 100mila persone sui sette giorni, ha aggiunto l’Rki. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

