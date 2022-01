Conte e Letta cercano la quadra. La strategia dei giallorossi appesa alla corsa del Cav. Se resta in campo, dem e 5S non escludono l’Aventino (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Sono tanti i temi che dovranno essere affrontati nel corso del vertice degli ex giallorossi sul Quirinale. Oggi il leader M5S, Giuseppe Conte, Roberto Speranza di Leu e il numero uno del Pd Enrico Letta dovranno fare il punto, per esempio, su un nome condiviso da portare in votazione per evitare la scheda bianca nel caso in cui Silvio Berlusconi si presentasse davvero. Sebbene al momento l’ipotesi del Cav appaia sempre più improbabile. Ma nomi al momento non dovrebbero uscire dal vertice. Obiettivo è quello di procedere, comunque, con una strategia condivisa da tutto il fronte giallorosso. Sul tavolo ci sono, infine, tutte le questioni a cui singolarmente i partiti non sono ancora riusciti a fornire risposte. Un candidato o candidata di bandiera o l’uscita dall’Aula o anche l’ipotesi di votare scheda bianca: la ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Sono tanti i temi che dovranno essere affrontati nel corso del vertice degli exsul Quirinale. Oggi il leader M5S, Giuseppe, Roberto Speranza di Leu e il numero uno del Pd Enricodovranno fare il punto, per esempio, su un nome condiviso da portare in votazione per evitare la scheda bianca nel caso in cui Silvio Berlusconi si presentasse davvero. Sebbene al momento l’ipotesi del Cav appaia sempre più improbabile. Ma nomi al momento non dovrebbero uscire dal vertice. Obiettivo è quello di procedere, comunque, con unacondivisa da tutto il fronte giallorosso. Sul tavolo ci sono, infine, tutte le questioni a cui singolarmente i partiti non sono ancora riusciti a fornire risposte. Un candidato o candidata di bandiera o l’uscita dall’Aula o anche l’ipotesi di votare scheda bianca: la ...

