Cartabia | riforme per una giustizia che ripara e non si nutre d’odio

Leggi su ilfogliettone

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Non sciabola ma fioretto. Si potrebbe rappresentare con questa immagine, presa in prestito dalla scherma, il metodoper realizzare ledellacon la ricerca del più ampio consenso possibile tra le forze politiche. Un metodo quasi obbligato per quanto è risultato sempre divisivo il 'tema'e allo stesso tempo in sintonia con la concezione di "unache ricuce e; che non sidi odio, che non cede alla reazione vendicativa, ma che vive innanzitutto di ricerca di verità", che la stessa ministraha detto di seguire come sua linea guida.Un principio che la Guardasigilli ha rivendicato, con sobrietà, nella presentazione al Parlamento della Relazione sulla amministrazione della ...