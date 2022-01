Calciatori in scadenza, solo un azzurro vuole davvero restare (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Il Napoli dovrà guardare anche al futuro. Il calciomercato invernale ha visto arrivare in città Axel Tuanzebe e il ds Giuntoli lavora per regalare a mister Spalletti altri uomini, ma uno sguardo va dato anche a giugno. Insigne sicuro andrà via, mentre altri azzurri in scadenza non hanno ancora risposte sul proprio futuro. Dries Mertens L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto della situazione. Ospina, Malcuit, Ghoulam e Mertens hanno il contratto in scadenza a giugno 2022 e per nessuno dei quattro si è aperta una trattativa per il rinnovo. Tra questi, l’unico che vuole davvero restare a Napoli, è proprio Dries Mertens. L’attaccante belga non vuole lasciare il club e la città e accetterebbe anche un rinnovo al ribasso. Ma per il momento tutto tace. Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Il Napoli dovrà guardare anche al futuro. Il calciomercato invernale ha visto arrivare in città Axel Tuanzebe e il ds Giuntoli lavora per regalare a mister Spalletti altri uomini, ma uno sguardo va dato anche a giugno. Insigne sicuro andrà via, mentre altri azzurri innon hanno ancora risposte sul proprio futuro. Dries Mertens L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto della situazione. Ospina, Malcuit, Ghoulam e Mertens hanno il contratto ina giugno 2022 e per nessuno dei quattro si è aperta una trattativa per il rinnovo. Tra questi, l’unico chea Napoli, è proprio Dries Mertens. L’attaccante belga nonlasciare il club e la città e accetterebbe anche un rinnovo al ribasso. Ma per il momento tutto tace.

