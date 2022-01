Benevento, torna Bright Gyamfi: il comunicato ufficiale (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Quarto innesto invernale per il Benevento. torna a vestire ufficialmente la maglia giallorossa il difensore Bright Gyamfi. Dopo Farias, Forte e Petriccione, Fabio Caserta potrà fare affidamento anche sul 25 ghanese di Accra, reduce dall’esperienza alla Reggiana. “Il Benevento Calcio comunica di aver formalizzato l’accordo con il calciatore Bright Gyamfi, che torna quindi a vestire la maglia giallorossa dopo averla indossata per 45 volte dal 2016 al 2020, conquistando le due storiche promozioni in Serie A. Il difensore classe ’96 ha scelto il numero 2. Bentornato a casa Bright“. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Quarto innesto invernale per ila vestire ufficialmente la maglia giallorossa il difensore. Dopo Farias, Forte e Petriccione, Fabio Caserta potrà fare affidamento anche sul 25 ghanese di Accra, reduce dall’esperienza alla Reggiana. “IlCalcio comunica di aver formalizzato l’accordo con il calciatore, chequindi a vestire la maglia giallorossa dopo averla indossata per 45 volte dal 2016 al 2020, conquistando le due storiche promozioni in Serie A. Il difensore classe ’96 ha scelto il numero 2. Bento a casa“. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

UFFICIALE - Benevento: torna Gyamfi Il Benevento Calcio comunica di aver formalizzato l'accordo con il calciatore Bright Gyamfi, che torna quindi a vestire la maglia giallorossa.

