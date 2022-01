Basket, Serie A1 2021/2022: risultati e classifica regular season aggiornata (Di mercoledì 19 gennaio 2022) I risultati di tutte le partite e la classifica aggiornata della regular season della Serie A1 2021/2022 di Basket. Comincia la caccia alla Virtus Bologna, vincitrice dell’ultima edizione del campionato, e che è già partita fortissimo aggiudicandosi la Supercoppa. Riuscirà la squadra del neo coach Sergio Scariolo a confermarsi, o assisteremo ad un passaggio di consegne del titolo? COME VEDERE TUTTE LE PARTITE IN DIRETTA TV E STREAMING classifica regular season AX Armani Exchange Milano 26 Virtus Segafredo Bologna 24 Allianz Pallacanestro Trieste 16 Dolomiti Energia Trentino 16 Bertram Derthona Tortona 16 Happy Casa Brindisi 16 Banco di Sardegna Sassari 14 Germani Brescia 14 GeVi ... Leggi su sportface (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Idi tutte le partite e ladelladellaA1di. Comincia la caccia alla Virtus Bologna, vincitrice dell’ultima edizione del campionato, e che è già partita fortissimo aggiudicandosi la Supercoppa. Riuscirà la squadra del neo coach Sergio Scariolo a confermarsi, o assisteremo ad un passaggio di consegne del titolo? COME VEDERE TUTTE LE PARTITE IN DIRETTA TV E STREAMINGAX Armani Exchange Milano 26 Virtus Segafredo Bologna 24 Allianz Pallacanestro Trieste 16 Dolomiti Energia Trentino 16 Bertram Derthona Tortona 16 Happy Casa Brindisi 16 Banco di Sardegna Sassari 14 Germani Brescia 14 GeVi ...

Advertising

infoitsport : Rifiuta di vaccinarsi, in Italia non può giocare: il caso a Cantù nella Serie A2 di basket - basket7laghi : IL CAMPIONATO RIPARTE Finalmente dopo lo stop forzato imposto dalla Fip il campionato di serie C Gold riparte. La… - puglianotizie24 : Serie A Basket vs Bullismo: Brescia e Brindisi si uniscono a Mabasta - Luxgraph : Cantù saluta Johnson: è no-vax, non può allenarsi né giocare - zazoomblog : Basket Serie A2 la Pallacanestro Cantù ha rescisso il contratto di Robert Johnson perché non vaccinato - #Basket… -