Australian Open 2022, Lorenzo Sonego si prende la rivincita e batte Oscar Otte in 4° set (Di mercoledì 19 gennaio 2022) E rivincita è stata. Lorenzo Sonego non aveva un bel ricordo del tedesco Oscar Otte, riferendoci alla sconfitta del torinese nel primo turno degli US Open del 2021. Ebbene, oggi a Melbourne, nel secondo round degli Australian Open 2022 Sonego (n.26 del ranking) ha battuto il teutonico (n.96 del ranking) per 2-6 6-2 6-3 6-1 in 2 ore e 34 minuti di gioco. Dopo un brutto primo set, Lorenzo ha saputo cambiare lo spartito del confronto e per Otte non c'è stato niente da fare. Una bella prestazione del piemontese dalla seconda frazione in avanti che quindi lo proietta al terzo turno dove ci sarà il vincente tra il serbo Miomir Kecmanovic (n.77 del mondo) e l'americano Tommy Paul (n.41 del mondo).

