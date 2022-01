Arrestato assessore comunale siciliano per concorso in omicidio (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Nel lontano 2017, il 23 agosto per la precisione, veniva ucciso a colpi di pistola Francesco Calcagno. Oggi, Antonino Ardizzone, assessore del Comune di Palagonia, è stato Arrestato per concorso nell'... Leggi su globalist (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Nel lontano 2017, il 23 agosto per la precisione, veniva ucciso a colpi di pistola Francesco Calcagno. Oggi, Antonino Ardizzone,del Comune di Palagonia, è statopernell'...

