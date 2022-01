WindTre e Acea Energia estendono partnership sull'intero territorio nazionale

(Di martedì 18 gennaio 2022) Roma, 18 gennaio 2022 –la loro collaborazione per promuovere e commercializzare l’offerta “LUCE&GAS Powered by” su tutto il, dopo un periodo di avvio graduale del servizio che nel 2021 ha già coinvolto 12 regioni italiane. Da oggi, infatti, saranno più di 2.000 i punti vendita dell’operatore di tlc abilitati alla distribuzione delle soluzioni per la fornitura di elettricità e gas.insieme in tutta Italia Launisce la forza commerciale, i valori di trasparenza, qualità e vicinanza al cliente del brandall’esperienza e alla competenza di ...

CorCom

È possibile donare 5 o 10 euro anche chiamando da telefono fisso TIM, Vodafone,, Fastweb e ... A., Sofidel, Telesia, GRUPPO, GRUPPO VILLARI e VIVI Energia che scendono in campo con diverse ..."L'obiettivo per noi è valorizzare i nostri tre grandi asset, il brand, la customer base e ... e a inizio anno lanceremo un'offerta luce e gas grazie alla partnership conEnergia".Dopo un periodo di avvio graduale, da oggi l'offerta "WindTre Luce&Gas Powered by Acea Energia" è disponibile presso più di 2mila punti vendita in tutta Italia.(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 28 gen 18 gen - WindTre e Acea Energia hanno esteso la loro collaborazione per promuovere e commercializzare l'offerta 'WindTre Luce&Gas Powered by Ace Energia' ...