Vino benefici: ecco perché un bicchiere di rosso fa bene ai capelli (Di martedì 18 gennaio 2022) Specialmente quella dei capelli. In fondo, i benefici del Vino per la salute sono noti. È sulla chioma, però, che il nettare di Bacco mostra i suoi effetti migliori. Certo, perché alcuni componenti del Vino possono contrastare la produzione di radicali liberi, tra i principali responsabili della caduta dei capelli. Forse, dovevamo sospettarlo. La parola “Vino”, infatti, deriva dal sanscrito “vena” (amare). Parola da cui deriva, a sua volta, anche Venus, nome della dea della bellezza e dell’amore. E, se la rappresentazione iconografica di Venere ci ha insegnato qualcosa, è che la dea aveva una splendida e lunghissima chioma. Una coincidenza? Probabilmente no, specie se consideriamo che le Vinalia romane – le due feste annuali dedicate al ... Leggi su amica (Di martedì 18 gennaio 2022) Specialmente quella dei. In fondo, idelper la salute sono noti. È sulla chioma, però, che il nettare di Bacco mostra i suoi effetti migliori. Certo,alcuni componenti delpossono contrastare la produzione di radicali liberi, tra i principali responsabili della caduta dei. Forse, dovevamo sospettarlo. La parola “”, infatti, deriva dal sanscrito “vena” (amare). Parola da cui deriva, a sua volta, anche Venus, nome della dea della bellezza e dell’amore. E, se la rappresentazione iconografica di Venere ci ha insegnato qualcosa, è che la dea aveva una splendida e lunghissima chioma. Una coincidenza? Probabilmente no, specie se consideriamo che le Vinalia romane – le due feste annuali dedicate al ...

