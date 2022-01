Ultime Notizie Roma del 18-01-2022 ore 13:10 (Di martedì 18 gennaio 2022) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio nel bollettino contagi giornalieri da covid il numero più importante è quello delle persone che vanno a finire in terapia intensiva lo ha ribadito il Sottosegretario alla salute Pierpaolo sileri a Rainews24 i bollettini numeri continueranno a essere dati ma l’ideale viene richiesta vivavoce da molti che quei numeri siano Spiegati meglio Ha detto il Sottosegretario il primo numero che deve essere dato quotidianamente che sicuramente più importante numero di coloro che vanno a finire in terapia intensiva l’ideale scorporare far capire chi è che va in terapia intensiva l’età se sono vaccinati o me la presenza di comorbidità dare c’è quella chiarezza espositiva che posso spiegare meglio il numero una popolazione che altrimenti si trova ogni giorno numeri che diamo noi e ... Leggi su romadailynews (Di martedì 18 gennaio 2022)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio nel bollettino contagi giornalieri da covid il numero più importante è quello delle persone che vanno a finire in terapia intensiva lo ha ribadito il Sottosegretario alla salute Pierpaolo sileri a Rainews24 i bollettini numeri continueranno a essere dati ma l’ideale viene richiesta vivavoce da molti che quei numeri siano Spiegati meglio Ha detto il Sottosegretario il primo numero che deve essere dato quotidianamente che sicuramente più importante numero di coloro che vanno a finire in terapia intensiva l’ideale scorporare far capire chi è che va in terapia intensiva l’età se sono vaccinati o me la presenza di comorbidità dare c’è quella chiarezza espositiva che posso spiegare meglio il numero una popolazione che altrimenti si trova ogni giorno numeri che diamo noi e ...

