Udinese-Salernitana | le motivazioni del 3-0 a tavolino

(Di martedì 18 gennaio 2022) Laè stata sanzionata con la sconfitta ae un punto di penalizzazione per il match non disputato con l’lo scorso 21 dicembre 2021. I granata non si erano presentati a Udine per la trasferta a causa di un provvedimento restrittivo dell’ASL, che aveva posto la rosa in quarantena a causa dell’aumento L'articolo

Gerardo Mastrandrea ha infatti risposto al ricorso presentato dallain merito alla possibile s confitta a tavolino per la sfida dello scorso 21 dicembre sul campo dell'con l'...arrivato il comunicato ufficiale del giudice sportivo Gerardo Mastrandrea riguardante la gara tra, in programma lo scorso 21 dicembre alle ore 18.30. Sfida che, in realtà, non si è mai disputata, a causa dell'assenza della squadra granata che era stata fermata dall'Asl di ...Il giudice sportivo Gerardo Mastrandea ha inflitto alla Salernitana la sconfitta a tavolino per 3-0 contro l'Udinese per la partita non disputata lo scorso 21 ...Il Giudice Sportivo ha deliberato in merito alla gara Udinese-Salernitana che non si è giocata lo scorso 21 dicembre 2021 per la mancata presenza della formazione campana. Ebbene la ...