Traffico Roma del 18-01-2022 ore 11:30 Luceverde Roma da Simone Cerchiara Bentrovati a questo aggiornamento sul viadotto della Magliana un incidente sulla carreggiata verso Fiumicino code di un chilometro rallentamenti per Traffico sulla via Aurelia Antica Pisana direzione Monteverde a Trastevere fino alle 12 manifestazione in piazza Bernardino da Feltre divieti di sosta prestare attenzione alla trieste-salario lavori in via di Villa Chigi strada Traffico deviato sulla Viale Palmiro Togliatti rallentamenti in zona Don Bosco in direzione della Casilina si tratta di Traffico smog oggi il blocco per i veicoli più inquinanti all'interno della fascia verde con lo stop anche per i diesel Euro 3 ma i dettagli di queste di altre notizie li potete consultare nel sito Roma punto luceverde.it è tutto a più tardi un servizio a cura della e della ...

