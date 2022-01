Sgarbi: "L'operazione Quirinale si è fermata". Ma Berlusconi: "Non ho deciso" (Di martedì 18 gennaio 2022) Silvio Berlusconi “ieri era abbastanza triste”, l’operazione Quirinale “si è fermata oggettivamente”. Lo racconta Vittorio Sgarbi, che in queste settimane ha aiutato il leader di Forza Italia a contattare parlamentari in vista del voto per il Quirinale: “Ci devono essere delle inquietudini di natura psicologica, non degli elettori, ma nel candidato, perché è rimasto a Milano - dice il deputato a Un giorno da Pecora, su Rai Radio 1 -. Credo che questa, come dire, pausa dipenda dal fatto che starà pensando se c’è una via d’uscita onorevole, con un nome che sia gradito a lui, forse Mattarella”. “Non ho deciso, ma sono molto ottimista. Non deluderò chi mi ha dato fiducia” è il messaggio che Silvio Berlusconi, a quanto si apprende, sta consegnando ai ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 18 gennaio 2022) Silvio“ieri era abbastanza triste”, l’“si èoggettivamente”. Lo racconta Vittorio, che in queste settimane ha aiutato il leader di Forza Italia a contattare parlamentari in vista del voto per il: “Ci devono essere delle inquietudini di natura psicologica, non degli elettori, ma nel candidato, perché è rimasto a Milano - dice il deputato a Un giorno da Pecora, su Rai Radio 1 -. Credo che questa, come dire, pausa dipenda dal fatto che starà pensando se c’è una via d’uscita onorevole, con un nome che sia gradito a lui, forse Mattarella”. “Non ho, ma sono molto ottimista. Non deluderò chi mi ha dato fiducia” è il messaggio che Silvio, a quanto si apprende, sta consegnando ai ...

