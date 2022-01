Ritorno in classe, in Sicilia niente Dad in zona arancione. Ordinanza del presidente Musumeci [PDF] (Di martedì 18 gennaio 2022) L'Ordinanza del presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, sui collegamenti marittimi in Sicilia abroga, da domani, anche l'articolo 2 dell'Ordinanza del 7 gennaio scorso che concedeva ai sindaci di comuni in zona arancione la possibilità di chiudere le scuole con didattica in presenza e attivare la Dad. L'articolo Ritorno in classe, in Sicilia niente Dad in zona arancione. Ordinanza del presidente Musumeci PDF . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 18 gennaio 2022) L'deldella Regionena, Nello, sui collegamenti marittimi inabroga, da domani, anche l'articolo 2 dell'del 7 gennaio scorso che concedeva ai sindaci di comuni inla possibilità di chiudere le scuole con didattica in presenza e attivare la Dad. L'articoloin, inDad indelPDF .

