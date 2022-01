Quirinale, Berlusconi sfida scettici: pronto a verificare ‘numeri’ in Aula (Di martedì 18 gennaio 2022) Chi lo conosce bene assicura che non si lascerà scappare stavolta l’occasione di andare in Parlamento e magari contarsi. Silvio Berlusconi ci crede ancora al Quirinale e, nonostante lo scetticismo degli alleati, Lega e Fdi in primis, e di chi tra gli azzurri continua a ripetergli che si tratta di una mission impossibile, per ora va avanti per la sua strada. Dall’ultimo vertice di centrodestra dove Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Luigi Brugnaro lo hanno messo in guardia di fatto dal ‘fuoco amico’ chiedendogli di sciogliere la riserva, raccontano fonti azzurre, la ferma certezza di farcela si sarebbe un po’ affievolita, ma il Cav non intende certo fare adesso un passo indietro. Col passare dei giorni l’idea di rinunciare è iniziata a giragli in testa ma questo non significa che proverà a verificare i ... Leggi su italiasera (Di martedì 18 gennaio 2022) Chi lo conosce bene assicura che non si lascerà scappare stavolta l’occasione di andare in Parlamento e magari contarsi. Silvioci crede ancora ale, nonostante losmo degli alleati, Lega e Fdi in primis, e di chi tra gli azzurri continua a ripetergli che si tratta di una mission impossibile, per ora va avanti per la sua strada. Dall’ultimo vertice di centrodestra dove Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Luigi Brugnaro lo hanno messo in guardia di fatto dal ‘fuoco amico’ chiedendogli di sciogliere la riserva, raccontano fonti azzurre, la ferma certezza di farcela si sarebbe un po’ affievolita, ma il Cav non intende certo fare adesso un passo indietro. Col passare dei giorni l’idea di rinunciare è iniziata a giragli in testa ma questo non significa che proverà ai ...

