Non solo gas. Idee per una transizione (davvero) sostenibile (Di martedì 18 gennaio 2022) La transizione verde non sarà un pranzo di gala. Anche in Europa se ne sono accorti. Lanciarsi oggi fra le braccia delle rinnovabili senza se e senza ma significa fare i conti senza l'oste. L'oste in questo caso ha tanti nomi: autonomia, approvvigionamento, costi, bollette, terre rare. Come ha ricordato senza giri di parole l'ultima relazione del Copasir sulla sicurezza energetica, l'Italia ha bisogno oggi di una strategia di medio termine per abbracciare la green economy. Ne è convinta Vannia Gava, sottosegretaria alla transizione ecologica della Lega intervenuta al live talk di Formiche "transizione ecologica e competitivita?, quale politica energetica per l'Italia". "Alla transizione ecologica va affiancata una transizione economica e burocratica, altrimenti rischiamo di mettere in ginocchio ...

