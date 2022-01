Nell'anno della pandemia è triplicato il numero dei gatti adottati (Di martedì 18 gennaio 2022) AGI - Nell'anno della pandemia cresce di oltre tre volte, rispetto al 2019, il numero di gatti adottati (42.081 nel 2020, contro i 12.495 del 2019). È quanto emerge dal X rapporto nazionale “Animali in città” elaborato da Legambiente. Parallelamente, tuttavia, si assiste a un calo Nelle adozioni dei cani nei canili che nel 2020 diminuiscono del 20% rispetto all'anno precedente (dalle 19.383 nel 2019, alle 16.445 nel 2020), coerentemente con i dati dichiarati di nuove iscrizioni in anagrafe canina (85.432 nel 2019, contro le 67.529 nel 2020). A livello nazionale, il rapporto tra cani iscritti all'anagrafe degli animali d'affezione e cittadini è di un cane ogni 4,7 abitanti, con Umbria e Sardegna che primeggiano in positivo ... Leggi su agi (Di martedì 18 gennaio 2022) AGI -cresce di oltre tre volte, rispetto al 2019, ildi(42.081 nel 2020, contro i 12.495 del 2019). È quanto emerge dal X rapporto nazionale “Animali in città” elaborato da Legambiente. Parallelamente, tuttavia, si assiste a un caloe adozioni dei cani nei canili che nel 2020 diminuiscono del 20% rispetto all'precedente (dalle 19.383 nel 2019, alle 16.445 nel 2020), coerentemente con i dati dichiarati di nuove iscrizioni in anagrafe canina (85.432 nel 2019, contro le 67.529 nel 2020). A livello nazionale, il rapporto tra cani iscritti all'anagrafe degli animali d'affezione e cittadini è di un cane ogni 4,7 abitanti, con Umbria e Sardegna che primeggiano in positivo ...

