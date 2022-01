Milan - Spezia, la partita si può ripetere? Cosa dice il regolamento, beffa per i rossoneri: per un cavillo... (Di martedì 18 gennaio 2022) Lo chiarisce La Gazzetta dello Sport . L'errore è stato nel non concedere il vantaggio ma questa è una prerogativa che rientra nei poteri discrezionali dell'arbitro. Insomma, Serra avrebbe potuto e ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 18 gennaio 2022) Lo chiarisce La Gazzetta dello Sport . L'errore è stato nel non concedere il vantaggio ma questa è una prerogativa che rientra nei poteri discrezionali dell'arbitro. Insomma, Serra avrebbe potuto e ...

Advertising

NicoSavi : Nicola Savino si complimenta con Spezia e Milan per aver giocato una bellissima partita, fatta di calcio onesto e spettacolare. - Gazzetta_it : L'Aia si scusa con il Milan per gli errori di Serra, l'arbitro verso un lungo stop #MilanSpezia - annatrieste : Il calcio Napoli si complimenta con Milan e Spezia per aver giocato una bellissima partita - Bianca34874951 : RT @FusatoRiccardo: Bello vedere che in tanti chiedono la ripetizione della partita tra Milan e Spezia non conoscendo minimamente il regola… - T_Russo_ : RT @90ordnasselA: Sulla Gazzetta tre pagine sul Milan tutte dedicate all’arbitraggio. Ce ne fosse mezza che analizzasse la partita… Noi, ri… -