Maria Rita Gismondo ospite a "Fuori dal coro" del 18 gennaio

Nella trasmissione di Mario Giordano in onda su Retequattro si parlerà anche della sentenza del Tar che ha bocciato vigile attesa e tachipirina

Mediaset – Fuori dal coro – Martedì 18 gennaio, in prima serata su Retequattro, a "Fuori dal coro", Mario Giordano intervisterà Maria Rita Gismondo. Con la Direttrice di Microbiologia Clinica presso l'Ospedale Sacco di Milano si parlerà di contagi, vaccini e del caos burocratico che preoccupa gli italiani, alle prese con molte norme e misure restrittive. E ancora, con un'inchiesta esclusiva della trasmissione, spazio alle mascherine, alcune delle quali, pur non avendo i requisiti minimi necessari per superare i test di sicurezza, sarebbero comunque sul mercato. Focus, inoltre, sulla sentenza del Tar che ha bocciato vigile attesa e tachipirina.

