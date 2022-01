Magnolia | Paul Thomas Anderson e il coraggio della dismisura di un film capolavoro

(Di martedì 18 gennaio 2022) Alle volte guardando l’ammirevole perfezione stilistica de Il Petroliere, The Master, Vizio Di Forma, Il Filo Nascosto, bellissimi ma reticenti, lontani (anche temporalmente, tutti rivolti al passato), introversi come i loro protagonisti emotivamente repressi, viene la nostalgia delregista nemmeno trentenne di, che con ambizione smisurata,e incoscienza costruisce un grande affresco che racconta in presa diretta il proprio tempo. Presentendo in quel 1999 in cui iluscì l’angoscia elettrizzante del passaggio di millennio, lo stesso che, in chiave certo diversa, si presero la briga di radiografare le altre due determinanti opere “millenariste” di quella stagione, Matrix dei fratelli/sorelle Wachowski, che fotografava il passaggio dalla realtà ...

1FilmAlGiorno : Frank, cosa stai facendo? Ti sto giudicando in silenzio. Magnolia, Paul Thomas Anderson (1999) - balaclavamarks : @_starshineforju magnolia di paul thomas anderson! -

Ultime Notizie dalla rete : Magnolia Paul

The Hot Corn Italy

- Un film diThomas Anderson. Un affresco antropologico costruito sul modello altmaniano. Con Jason Robards, Julianne Moore, Tom Cruise, Philip Baker Hall, John C. Reilly. Drammatico, ...Che cosa rappresenta l'amore perThomas Anderson? Ossessione per il gioco ( Sidney ), fisicità sfrenata ( Boogie Nights " L'altra Hollywood ), ricerca di redenzione (), difficoltà nel relazionarsi ( Ubriaco d'amore ), ...Paul Thomas Anderson (nella foto), il regista di Magnolia e Il petroliere, si cala questa volta in un genere per lui ancora inesplorato. Il suo nuovo film è un coming of age ambientato a Hollywood neg ...You cinephiles out there might know and love the director's previous work. Considered one of the greatest directors working today, Paul Thomas Anderson is renowned for directing critically acclaimed ...