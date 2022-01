LIVE Sinner-Sousa 6-4 7-5 6-1, Australian Open 2022 in DIRETTA: l’azzurro con qualche difficoltà elimina il portoghese e si guadagna il secondo turno (Di martedì 18 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-DE MINAUR 6.14 Al secondo turno adesso ci sarà uno fra Steve Johnson e Jordan Thompson che sono impegnati nel cuore del quarto set con l’Australiano avanti due set a uno. 6.12 qualche difficoltà in più del previsto per Sinner che si sbarazza comunque di Sousa. Saldo vincenti-gratuiti in parità per l’azzurro: 31 a 31. Ben 20 punti a rete e sei break effettuati: in una giornata non brillantissima, l’altoatesino ha comunque destato segnali positivi. 6-4 7-5 6-1 GAME, SET & MATCH Sinner! l’azzurro chiude con l’ace e vola per la seconda volta in carriera al secondo ... Leggi su oasport (Di martedì 18 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MUSETTI-DE MINAUR 6.14 Aladesso ci sarà uno fra Steve Johnson e Jordan Thompson che sono impegnati nel cuore del quarto set con l’o avanti due set a uno. 6.12in più del previsto perche si sbarazza comunque di. Saldo vincenti-gratuiti in parità per: 31 a 31. Ben 20 punti a rete e sei break effettuati: in una giornata non brillantissima, l’altoatesino ha comunque destato segnali positivi. 6-4 7-5 6-1 GAME, SET & MATCHchiude con l’ace e vola per la seconda volta in carriera al...

Advertising

Eurosport_IT : Sinner ma non solo in campo anche Cecchinato, Travaglia, Mager, Musetti, Seppi. Pronti? ???????? ?? Segui tutte le gar… - zazoomblog : LIVE Sinner-Sousa Australian Open 2022 in DIRETTA: vince Sam Stosur tocca all’azzurro debuttare! - #Sinner-Sousa… - zazoomblog : LIVE Sinner-Sousa 6-4 1-0 Australian Open 2022 in DIRETTA: il primo set è del giocatore altoatesino - #Sinner-Sous… - zazoomblog : LIVE Sinner-Sousa 6-4 5-5 Australian Open 2022 in DIRETTA: il portoghese rimane agganciato al secondo set -… - zazoomblog : LIVE Sinner-Sousa 6-4 2-2 Australian Open 2022 in DIRETTA: break e controbreak in apertura di secondo set -… -