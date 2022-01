Liguria, quarantena per 8.400 studenti. Meno burocrazia per tornare in aula (Di martedì 18 gennaio 2022) Alisa aggiorna le linee guida: basta l’autocertificazione per il tampone gratuito. Coinvolte 468 classi Leggi su ilsecoloxix (Di martedì 18 gennaio 2022) Alisa aggiorna le linee guida: basta l’autocertificazione per il tampone gratuito. Coinvolte 468 classi

Advertising

ilsecoloxix : #Liguria, quarantena per 8.400 studenti. Meno burocrazia per tornare in aula - segnaleorario : RT @TgrRaiLiguria: Scuola, genitori sostituiscono insegnanti in #quarantena - TGR Liguria All'istituto comprensivo di Bogliasco, Pieve e S… - mistermeo : RT @TgrRaiLiguria: Scuola, genitori sostituiscono insegnanti in #quarantena - TGR Liguria All'istituto comprensivo di Bogliasco, Pieve e S… - simonews74 : RT @TgrRaiLiguria: Scuola, genitori sostituiscono insegnanti in #quarantena - TGR Liguria All'istituto comprensivo di Bogliasco, Pieve e S… - orizzontescuola : Tamponi gratuiti per gli studenti in quarantena, la Liguria stanzia un milione di euro. Basta un’autocertificazione -