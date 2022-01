Ladispoli | Grando | “Conclusi i lavori di riqualificazione del parco di via Ancona”

(Di martedì 18 gennaio 2022)– “Ididelgiochi di viasono finalmente giunti al termine. Vista la sua posizione centrale questo luogo, che già in passato era stato oggetto di interventi di messa in sicurezza grazie alla collaborazione dell’associazione Nuova Luce e di alcuni nostri concittadini, è uno dei più frequentati dai bambini e dalle famiglie di” – a parlare è il sindaco di, Alessandro. “Iappenahanno riguardato la sostituzione di tutte le attrezzature gioco e la realizzazione di una pavimentazione in gomma anti-trauma ricca di elementi 3D, come quella delgiochi di Piazza Domitilla. Vista la difficile situazione sanitaria che ...

Ultime Notizie dalla rete : Ladispoli Grando

Il Faro online

...si aprirà tra poco alle porte e non vorremmo affatto che l'unico biglietto da visita che il Sindacosaprà offrire ai villeggianti fosse il cantiere aperto sul Ponte Abebe Bikila.e ...... è uno dei più frequentati dai bambini e dalle famiglie di. I lavori appena conclusi hanno riguardato la sostituzione di tutte le attrezzature gioco e la realizzazione di una pavimentazione ...“I lavori di riqualificazione del parco giochi di via Ancona sono finalmente giunti al termine. Vista la sua posizione centrale questo luogo, che già in passato era stato oggetto di interventi di mess ...Nota di Italia in Comune Ladispoli, Azione Ladispoli, Italia Viva Ladispoli e PSI Ladispoli “Ieri i partiti di Italia in Comune, Azione, Italia Viva e PSI con un manifesto apposto sul ponte Abebe Biki ...