La virologa Viola sotto scorta: "Quel proiettile non mi farà cambiare idea". Gli altri minacciati dai no vax (Di martedì 18 gennaio 2022) Stessa drammatica sorte per il virologo Fabrizio Pregliasco , che in un'intervista a ilfattoquotidiano.it aveva ammesso di ricevere "chiamate in serie, tre - quattro di fila, su numeri privati. Mi ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 18 gennaio 2022) Stessa drammatica sorte per il virologo Fabrizio Pregliasco , che in un'intervista a ilfattoquotidiano.it aveva ammesso di ricevere "chiamate in serie, tre - quattro di fila, su numeri privati. Mi ...

