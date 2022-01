Il tanto atteso hardfork EIP-1559 va live su Polygon – Quali le prospettive? (Di martedì 18 gennaio 2022) In seguito, i validatori riceveranno una commissione prioritaria invece della commissione totale nelle transazioni Il team di sviluppo principale di Polygon ha annunciato oggi di aver implementato il protocollo EIP-1559 sulla rete principale Polygon. La pietra miliare ha successo su un fruttuoso aggiornamento sul testnet di Mumbai. L'Ethereum Improvement Protocol – 1559 è stato pubblicato su Polygon all'altezza del blocco 23850000 oggi alle 2:47 UTC. L'aggiornamento, noto in alternativa come London hardfork, sostituirà il sistema di approssimazione delle commissioni "asta al primo prezzo" di Polygon. Dopo un'implementazione di successo, le transazioni sulla rete Polygon verrebbero elaborate in modo diverso per trovare un prezzo equo. Verrebbe definita ... Leggi su coinlist.me (Di martedì 18 gennaio 2022) In seguito, i validatori riceveranno una commissione prioritaria invece della commissione totale nelle transazioni Il team di sviluppo principale diha annunciato oggi di aver implementato il protocollo EIP-sulla rete principale. La pietra miliare ha successo su un fruttuoso aggiornamento sul testnet di Mumbai. L'Ethereum Improvement Protocol –è stato pubblicato suall'altezza del blocco 23850000 oggi alle 2:47 UTC. L'aggiornamento, noto in alternativa come London, sostituirà il sistema di approssimazione delle commissioni "asta al primo prezzo" di. Dopo un'implementazione di successo, le transazioni sulla reteverrebbero elaborate in modo diverso per trovare un prezzo equo. Verrebbe definita ...

