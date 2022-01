Il compleanno di Rovazzi a lutto: l’addio doloroso sui social (Di martedì 18 gennaio 2022) Compie oggi 28 anni e condivide sui social un addio doloroso. Il compleanno di Rovazzi cade oggi, 18 gennaio, e a poche ore fa risale una condivisione social particolarmente triste. Per Fabio Rovazzi, e per la sua famiglia, oggi è un giorno di lutto. La nonna è scomparsa. Rovazzi la ricorda con un tenero messaggio e condivide con i fan una foto che li vede insieme. La nonna ha perso la vita nella giornata di ieri, proprio il giorno prima del suo compleanno. Rovazzi le dedica un messaggio toccante, in cui condivide alcuni dei loro ultimi ricordi, e si dice amareggiato per la scomparsa proprio alla vigilia del suo compleanno. I primi messaggi dei colleghi non hanno tardato a raggiungere i ... Leggi su optimagazine (Di martedì 18 gennaio 2022) Compie oggi 28 anni e condivide suiun addio. Ildicade oggi, 18 gennaio, e a poche ore fa risale una condivisioneparticolarmente triste. Per Fabio, e per la sua famiglia, oggi è un giorno di. La nonna è scomparsa.la ricorda con un tenero messaggio e condivide con i fan una foto che li vede insieme. La nonna ha perso la vita nella giornata di ieri, proprio il giorno prima del suole dedica un messaggio toccante, in cui condivide alcuni dei loro ultimi ricordi, e si dice amareggiato per la scomparsa proprio alla vigilia del suo. I primi messaggi dei colleghi non hanno tardato a raggiungere i ...

Advertising

arenaliveweb : Tanti auguri, @rawvatsy ! Buon compleanno dall'Arena di Verona! ?? @EnneviFoto, Power Hits Estate 2021 dall'#Arena d… - infoitcultura : Lutto per Fabio Rovazzi, è morta la nonna: “Te ne vai un giorno prima del mio compleanno” - infoitcultura : Fabio Rovazzi, compleanno rovinato da un lutto in famiglia - Marilenapas : RT @fanpage: Grandissimo dolore per Fabio #Rovazzi, ha perso sua nonna a poche ore dal suo compleanno - angiuoniluigi : RT @fanpage: Grandissimo dolore per Fabio #Rovazzi, ha perso sua nonna a poche ore dal suo compleanno -