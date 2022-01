Handanovic-Inter, si tratta il rinnovo. Cosa succede con Onana? (Di martedì 18 gennaio 2022) Handanovic vuole rimanere all’Inter anche la prossima stagione. trattativa impostata per il rinnovo, Cosa succede con Onana? L’Inter ha le idee chiarissime dalla scorsa estate quando aveva puntato Onana a parametro zero, anticipando la programmazione che un grande club deve sempre avere. Onana è la garanzia assoluta di poter aver uno specialista forte per il futuro, la lunga inattività non mette in discussione qualità evidenti. L’importanza di prendere un portiere svincolato coincide anche con la necessità di non turbare Handanovic. La miscela è giusta perché lo sloveno, 38 anni la prossima estate, non soltanto ha accolto la notizia come una motivazione per fare sempre meglio e per difendere il ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 18 gennaio 2022)vuole rimanere all’anche la prossima stagione.tiva impostata per ilcon? L’ha le idee chiarissime dalla scorsa estate quando aveva puntatoa parametro zero, anticipando la programmazione che un grande club deve sempre avere.è la garanzia assoluta di poter aver uno specialista forte per il futuro, la lunga inattività non mette in discussione qualità evidenti. L’importanza di prendere un portiere svincolato coincide anche con la necessità di non turbare. La miscela è giusta perché lo sloveno, 38 anni la prossima estate, non soltanto ha accolto la notizia come una motivazione per fare sempre meglio e per difendere il ...

