GFVip 6, Giulia Salemi e le dichiarazioni su un concorrente: "è stata una piacevole scoperta" (Di martedì 18 gennaio 2022) Giulia Salemi si pronuncia a favore di un concorrente del Grande Fratello VIP. Ecco di chi si tratta Giulia Salemi, ex concorrente del Grande Fratello VIP, è uno dei volti noti più amati da web e pubblico del piccolo schermo. La storia d'amore con Pierpaolo Pretelli, nata sotto i riflettori del Loft di Cinecittà, è ancora oggi una delle relazioni più apprezzate insieme a quella tra Rosalinda Cannavó e Andrea Zenga e tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. Giulia, nonostante abbia partecipato al reality show la scorsa edizione, è una fan molto attiva del programma e si pronuncia spesso per dire la propria sulle dinamiche di casa GFVip. A seguito della puntata di questa sera, l'ex gieffina pubblica un tweet su Nathaly Caldonazzo che rispecchia appieno ...

