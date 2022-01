Advertising

infoitcultura : GF Vip 6: le nomination della puntata del 17 gennaio 2022 - AlicePenzavalli : RT @APmagazineit: Grande Fratello VIP: nomination, scontri e le ultime news dalla Casa. #gfvip #NathalyCaldonazzo #Soleil #jessvip https:/… - APmagazineit : Grande Fratello VIP: nomination, scontri e le ultime news dalla Casa. #gfvip #NathalyCaldonazzo #Soleil #jessvip - infoitcultura : Grande Fratello Vip, chi è finito in nomination ieri sera? - tuttopuntotv : Grande Fratello Vip, chi è finito in nomination ieri sera? #GFVip6 #GFVip #soleil #alexbelli #sophie -

Ultime Notizie dalla rete : Vip nomination

... Delia Duran cerca il confronto con Alex Belli La 35ima puntata del Grande Fratello2021 si è conclusa con le inesorabile. Tanti colpi di scena ed emozioni durante la lunghissima ...Dopo la diretta del Grande Fratello, Katia Ricciarelli si è lamentata con Soleil Sorge perché di nuovo salvata dalleSappiamo bene quanto al Grande Fratellonon manchino i colpi di scena. Dopo l'ultima diretta di lunedì 17 gennaio 2022, Katia Ricciarelli è di fatto tornata all'attacco prendendosela ...Jessica Selassié è scoppiata in lacrime durante e dopo la puntata del Grande Fratello Vip del 17 gennaio. Il motivo sono state le dure parole che la madre di Sophie le ha rivolto. La puntata del Grand ...Grande Fratello Vip 2021, pagelle 35a puntata: Soleil Sorge e Delia Duran hanno un nuovo scontro, Jessica Selassiè va in crisi per colpa ...