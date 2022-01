GdS – Inter | non solo Sensi | anche Vecino in uscita C’è la Lazio | ecco la richiesta nerazzurra

(Di martedì 18 gennaio 2022) Lain pressing su MatiasGiorni movimentati in casasul fonte calciomercato. Dopo aver definito il passaggio dialla Sampdoria,che presto potrebbe salutareMatiascon lache sta aumentando il pressing sul centrocampista uruguaiano per convincerlo a trasferirsi nella Capitale. “L’intenzione del club romano sarebbe quella di farlo firmare a zero d’estate, ma negli ultimi giorni è cresciuta la voglia di provarci subito. Certo, serviranno alcune condizioni particolari: bisognerà innanzitutto superare l’ostacolo dato dall’ormai famoso “indice di liquidità”. L’altro problema è di natura economica, ovvero il mini-indennizzo che i nerazzurri pretenderebbero per liberare il centrocampista. Per ...

