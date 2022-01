Dad e quarantene a scuola, ora il governo è pronto a semplificare. Le ipotesi in campo (Di martedì 18 gennaio 2022) Tra tamponi, quarantene e vaccini, ad una settimana dal rientro a scuola professori, studenti e genitori sono travolti dalle nuove regole, con una gimkana quotidiana tra norme e cavilli che ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 18 gennaio 2022) Tra tamponi,e vaccini, ad una settimana dal rientro aprofessori, studenti e genitori sono travolti dalle nuove regole, con una gimkana quotidiana tra norme e cavilli che ...

Advertising

voceditalia : Dad e quarantene a scuola, il governo pronto a semplificare - civico_x : RT @jacopo_iacoboni: ormai è una serpentina tra dad preventive, quarantene, normalissime influenze che però 'tampone!', Asl che non chiaman… - infoitinterno : Quarantene differenziate a scuola, la rete 'no dad': 'Eliminare le discriminazioni' - teozenoni : @profmanontroppo Io talmente pieno di tutto che vorrei essere già a giugno, pronto a schiattare di caldo ma senza i… - TgrRaiTrentino : #Quarantene a #scuola, la Provincia di #Trento conferma l'utilizzo di criteri diversi da quelli nazionali per la di… -