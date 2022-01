Covid | 5075 i positivi al virus registrati oggi in Abruzzo | due sono stati i decessi

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Covid 5075

Regione Abruzzo

I valori più alti dell'incidenza di casi- 19 sono registrati questa settimana in Toscana (2680 casi per 100mila abitanti), Lombardia (2578,1) e Valle d'Aosta (2255,9). Il valore a livello nazionale è pari a 1669 casi per 100mila ...Dal 22 al 27 novembre l'Ats attiverà un hub straordinario a Porto Torres per somministrare la terza dose di vaccino antiagli ultra ottantenni e ai soggetti fragili. L'Azienda della tutela della salute farà prima un sopralluogo tecnico per decidere il sito esatto per ospitare l'hub; al momento la scelta più ...L'AQUILA - Sono 5075 (di età compresa tra 3 mesi e 102 anni) i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza ...Sono 5075 (di età compresa tra 3 mesi e 102 anni) i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza - al netto dei riallineamenti - a 173034.