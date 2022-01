Chiarimenti sul perché non si vede il televideo Mediaset e la scritta RCT1 (Di martedì 18 gennaio 2022) In questo mese di gennaio sono in aumento i telespettatori che si chiedono il perché non si vede il televideo Mediaset da svariati giorni. Il servizio non è più fruibile in alcun modo per la maggior parte dell’utenza, solo in parte per altri. C’è un sostanziale cambiamento in ogni caso con il recente passato, considerando pure che Mediaset non ha mai diramato alcun comunicato relativo ad eventuali programmi di chiusura o di revisione. Nello scorso weekend abbiamo riportato una prima analisi sulla questione. Il perché non si vede il televideo Mediaset in questa prima parte dell’anno è stato collegato ai cambiamenti in atto per il nuovo digitale terrestre e dunque ai necessari cambiamenti strutturali per lo switch-off al nuovo ... Leggi su optimagazine (Di martedì 18 gennaio 2022) In questo mese di gennaio sono in aumento i telespettatori che si chiedono ilnon siilda svariati giorni. Il servizio non è più fruibile in alcun modo per la maggior parte dell’utenza, solo in parte per altri. C’è un sostanziale cambiamento in ogni caso con il recente passato, considerando pure chenon ha mai diramato alcun comunicato relativo ad eventuali programmi di chiusura o di revisione. Nello scorso weekend abbiamo riportato una prima analisi sulla questione. Ilnon siilin questa prima parte dell’anno è stato collegato ai cambiamenti in atto per il nuovo digitale terrestre e dunque ai necessari cambiamenti strutturali per lo switch-off al nuovo ...

Advertising

cronachelucane : PEPE, INTERROGAZIONE SU BONUS 110% - Al Mef chiede chiarimenti sul silenzio di Poste Italiane che da novembre tace… - skz5k2 : @Peppezero Può citare le parti dove userebbe 'la solita aria presuntuosa'? Mi pare che solo chiede chiarimenti dell… - muccabot90 : RT @lapalisse6: @intuslegens e come è andata l'interrogazione nella quale @borghi_claudio chiedeva chiarimenti sul perchè se una mucca fa m… - lapalisse6 : @intuslegens e come è andata l'interrogazione nella quale @borghi_claudio chiedeva chiarimenti sul perchè se una mu… - RossDeGiglio : @_comedincanto Ma poi liti e chiarimenti basati sul nulla. Di una noia assurda sti 2, ma vivetevi i vostri 20/30 anni in leggerezza! -