Berlusconi è triste | cerca una via d' uscita onorevole | finita la corsa al Colle? Sgarbi | una drammatica testimonianza

La cosiddetta "operazione scoiattolo" per portare Silvio Berlusconi al Quirinale "si è fermata oggettivamente". "Ierie era abbastanza triste": parole di Vittorio Sgarbi, il "telefonista" del Cav che è stato molto attivo nelle ultime settimane, alla ricerca dei voti necessari per l'elezione dell'ex premier in qualità di presidente della Repubblica. Intervenuto ai microfoni di Un giorno da pecora su Rai Radio1, il critico d'arte ha fatto il punto della situazione. "Ci devono essere delle inquietudini di natura psicologica - ha dichiarato - non degli elettori, ma nel candidato perché è rimasto a Milano. Credo che questa pausa dipenda dal fatto che starà pensando se c'è una via d'uscita onorevole, con un nome che sia gradito a lui, forse Mattarella".

