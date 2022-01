Australian Open 2022, Nick Kyrgios: “Contento della reazione dopo il Covid. Djokovic? Gli chiederò di giocare in doppio…” (Di martedì 18 gennaio 2022) dopo oltre cinque mesi di digiuno, Nick Kyrgios è tornato a vincere quest’oggi una partita ufficiale del circuito maggiore ATP imponendosi agevolmente in tre set per 6-4 6-4 6-3 sul britannico Liam Broady nel primo turno degli Australian Open 2022 di tennis. Il padrone di casa aussie ha regalato grande spettacolo in campo, dimostrando un discreto stato di forma nonostante il recente stop dovuto al Covid. “È stato molto forte. Prima mi allenavo 4 o 5 ore al giorno e mi sentivo benissimo. Con il Covid, non potevo alzarmi dal letto. Non riuscivo a respirare, continuavo a tossire. Era davvero brutto. Pensavo di essere in uno stato di forma ottimale e questo mi ha dato molta forza. Per tutti coloro che stanno attraversando questo momento, auguro il meglio. ... Leggi su oasport (Di martedì 18 gennaio 2022)oltre cinque mesi di digiuno,è tornato a vincere quest’oggi una partita ufficiale del circuito maggiore ATP imponendosi agevolmente in tre set per 6-4 6-4 6-3 sul britannico Liam Broady nel primo turno deglidi tennis. Il padrone di casa aussie ha regalato grande spettacolo in campo, dimostrando un discreto stato di forma nonostante il recente stop dovuto al. “È stato molto forte. Prima mi allenavo 4 o 5 ore al giorno e mi sentivo benissimo. Con il, non potevo alzarmi dal letto. Non riuscivo a respirare, continuavo a tossire. Era davvero brutto. Pensavo di essere in uno stato di forma ottimale e questo mi ha dato molta forza. Per tutti coloro che stanno attraversando questo momento, auguro il meglio. ...

Advertising

Eurosport_IT : JANNIK VA AVANTI! ?? Il giovane azzurro batte Sousa in 3 set e conquista il 2° turno degli Australian Open ????????… - angelomangiante : +++ Il pass vaccinale, adottato nella notte in Francia, sarà applicabile a tutti gli sportivi professionisti (franc… - DavidPuente : Con l'uscita del No vax Djokovic, viene diffuso un vecchio video per sostenere che la tennista Dalila Jakupovic si… - zazoomblog : Australian Open 2022 Nick Kyrgios: “Contento della reazione dopo il Covid. Djokovic? Gli chiederò di giocare in dop… - badrnotbader : Letteralmente un video dell’Australian Open del 2020, grandi mattoncini -