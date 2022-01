Australian Open 2022, Matteo Berrettini affronta Stefan Kozlov, l’ex baby prodigio che vuole riemergere (Di martedì 18 gennaio 2022) L’Australian Open 2022 è pronto a riaccogliere in campo Matteo Berrettini. Il numero 7 al mondo, dopo aver sciolto le riserve sulle sue condizioni battendo lo statunitense Brandon Nakashima nonostante un problema intestinale, si ritrova nuovamente a vestire i panni di killer di giovani speranze con un altro giocatore a stelle e strisce, seppur naturalizzato essendo nato in Macedonia, come Stefan Kozlov. Lui che, qualche anno fa, era considerato un gran talento alla stregua dei quasi coetanei Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas ed Andrey Rublev, non è mai riuscito a far sbocciare tutto il suo talento. A 14 anni già giocava i match dedicati agli under 18, e a sedici anni, nel 2014 arrivava in finale juniores sia degli Australian ... Leggi su oasport (Di martedì 18 gennaio 2022) L’è pronto a riaccogliere in campo. Il numero 7 al mondo, dopo aver sciolto le riserve sulle sue condizioni battendo lo statunitense Brandon Nakashima nonostante un problema intestinale, si ritrova nuovamente a vestire i panni di killer di giovani speranze con un altro giocatore a stelle e strisce, seppur naturalizzato essendo nato in Macedonia, come. Lui che, qualche anno fa, era considerato un gran talento alla stregua dei quasi coetanei Alexander Zverev,os Tsitsipas ed Andrey Rublev, non è mai riuscito a far sbocciare tutto il suo talento. A 14 anni già giocava i match dedicati agli under 18, e a sedici anni, nel 2014 arrivava in finale juniores sia degli...

